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Супермаркет торговал кокаином в упаковках из-под стирального порошка

03:05, 17 июля 2019
Курьёзы
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Спрессованные пачки кокаина находились в упаковках порошка / фото: полиция Сан-Паулу / Twitter

Покупатели обнаружили в упаковках с чистящим средством спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик, и обратились в полицию. Об этом сообщает The Guardian.

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Во время проверки магазина правоохранители заметили, как несколько человек выгружали такой же товар из пикапа. Они попытались скрыться, но были задержаны вместе с владельцем торговой точки.

Полицейские изъяли несколько десятков коробок стирального порошка, в которых было спрятано около 50 килограммов кокаиновой пасты. По их оценкам, из этой массы можно было изготовить более 200 килограммов кокаина. Следователи предполагают, что упаковки с наркотиком попали на полки магазина по ошибке, а владелец супермаркета использовал бизнес для отмывания денег.

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Теги: #Бразилия#кокаин