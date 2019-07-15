Премьер Британии Мэй энергично станцевала под хиты группы АВВА (видео)
Премьер Великобритании Тереза Мэй, оставляя свой пост, решила добавить юмора к работе, станцевав в очередной раз публично.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
В сети появилось видео с танцами Мэй на Henley Festival. В частности, объективы видеокамер поймали чиновницу, когда та ритмично двигалась под известные хиты Abba, среди которых "Dancing Queen" и "Mamma Mia".
Отмечается, что Мэй отправилась на фестиваль с мужем, который также танцевал и подпевал жене.
Напомним, британский премьер не впервые танцует на публику. Во время официального визита в Африку, летом 2018 года, она станцевала с учениками в местной школе Кейптауна. Мэй также запомнилась своим зажигательным танцем на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.