Американский военный летчик рассказал о встречах с НЛО

Пилот Военно-морских сил США наблюдал НЛО не только на родине, но и во время полетов над акваторией Средиземного моря.

Военные летчики встречают неопознанные летающие объекты в разных уголках Земли.

Об этом пилот Военно-морских сил США Райан Грэйвз рассказал изданию The Drive, передает Naked Science.

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По его словам, феномен НЛО он наблюдал не только на родине, но и во время полетов над акваторией Средиземного моря, хотя эти контакты были не столь показательны с точки зрения информативности.

К тому же, несмотря на очень плотный воздушный трафик, неопознанные объекты удавалось зафиксировать в Персидском заливе.

Причем эти объекты были чрезвычайно похожи на те, которые летчики видели над американским побережьем.

Как сообщал УНИАН, американские военные летчики уверяют, что видели странные объекты почти ежедневно с лета 2014 года по март 2015 года высоко в небе над восточным побережьем США.