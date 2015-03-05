В Samsung сконструировали собачью будку за $30 тысяч

Люксовое изобретение можно будет увидеть на крупнейшем дог-шоу в мире — Crufts, передает Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

Будка не будет выпущена в открытую продажу, а станет призом в конкурсе, запущенном на страницах компании в социальных сетях.

На изготовление «дома мечты» для собак Samsung потребовалось шесть недель. Предварительно компания провела исследование, в котором участвовали 1500 человек, чтобы определить, как должен выглядеть идеальный дом для их питомцев.

Будка состоит из двух жилых помещений: одно — для отдыха, другое — для развлечений и еды. Также присутствует лужайка с искусственным газоном, собственный тренажер, гидромассажная ванна, дверной звонок, звучащий как лай, и автомат с закусками, которым собака может управлять самостоятельно.

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«Технологии быстро становятся неотделимой частью нашей повседневной жизни: и для собак, которые заводят аккаунты в социальных сетях, и для их хозяев, которые используют видеосвязь для присмотра за своими любимцами», — сказал Энди Гриффитс, президент Samsung Electronics по Великобритании и Ирландии.

Выставка Crufts проходит в этом году с 5 по 8 марта в Бирмингеме, Англия. Samsung выступает спонсором мероприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе открылась кондитерская для кошек и собак.