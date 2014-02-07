В Одессе открылась кондитерская для кошек и собак

08:57, 07 февраля 2014
Курьёзы
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В Одессе открылась кондитерская для домашних питомцев.

Для домашних любимцев сделали кондитерскую

Как передает корреспондент УНИАН, она открылась в центре города, недалеко от улицы Дерибасовской. По данным управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, это первая в Украине кондитерская-магазин для домашних животных.

В ассортименте заведения Birichino - торты с креветками и семгой, выпечка оригинальной формы с мясом, печенью, рыбой, сыром, овощами, хлопьями, печенье с различными добавками и т.д. Как утверждают его владельцы, стоимость изделий – 24-36 грн за 100 г.

Предусмотрена дегустация, для чего оборудованы дегустационные стойки с подсветкой и кресла. Здесь также можно сделать заказ на определенную выпечку и отпраздновать день рождения домашнего любимца.

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