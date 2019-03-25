Король Испании целый час не мог выйти из самолета после прибытия в Аргентину

Поданный к воздушному судну трап не достал до двери воздушного судна.

Испанский король Филипп VI и его супруга королева Летисия в течение часа не могли выйти из самолета после того, как он приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса.

Отмечается, что королевская чета прибыла в Аргентину вечером 24 марта. Об этом пишет Vanguardia.

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Их ожидала делегация, в составе которой были главы МИД обеих стран и другие почетные гости. Однако поданный к воздушному судну трап не достал до двери воздушного судна. После этого самолет короля захотели направить в другой аэропорт, однако в итоге к самолету смогли подать трап нужной высоты.