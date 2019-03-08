В Китае поставили оперу о Дональде Трампе и Ким Чен Ыне

По словам автора, он старался избегать в сюжете острых политических проблем.

Всю правду о президенте Дональда Трампа в США человечество вряд ли узнает в ближайшие годы.

Однако, можно посмотреть на его историю на театральной сцене уже в этом году. По крайней мере, если вы любите оперу и живете в Китае, пишет Daily Star. Постановку под названием "Кантонская опера Трампа" написал Ли Куй-мин. Ранее этот же автор написал оперы о Конфуцие и китайском лидере Мао Цзэдуне. В новой его работе президент США не просто поет, но и посредственно играет в настольный теннис.

В опере освещаются также отношения Трампа с диктатором КНДР Кми Чен Ыном. Однако, как отметила китайская газета Sing Tao, в постановка "максимально избегает политически чувствительным тем".

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"В этой опере я хочу проанализировать китайско-американские отношения. Китай и США были хорошими друзьями долгое время. Визит Ричарда Никсона в Китай стал знаковым для дружбы между странами. А сейчас все переросло в противостояние", - сказал Ли.

Интересно то, что в постановке один и тот же актер Лонь Гуантин играет Мао Цзэдуна и двух разных персонажей с именем Дональда Трампа.

"У меня есть друг, который лично знаком с Трампом. И он предложил поставить эту оперу в Белом доме, чтобы и американский президент мог ее посмотреть. Мы можем все перевести. Но если меня пригласят, конечно же, я откажусь", - добавил автор оперы.

Он также признался, что ему не хватит духу поехать со спектаклем в Северную Корею.