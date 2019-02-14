В Одесской области рецидивист во время заседания суда украл куртку

Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцу, но 500 гривен вор все же успел потратить.

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали рецидивиста, который во время заседания суда украл куртку.

Об этом сообщает пресс-служба измаильского отдела полиции в Одесской области.

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«Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в ранее совершенных ним преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы», - говорится в сообщении.

О пропаже верхней одежды потерпевший сообщил в полицию. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили, что злоумышленником является 33-летний рецидивист. Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцу, но 500 гривен вор все же успел потратить.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 февраля, в центре Одессы грабители забежали в отделение полиции, убегая с места преступления.