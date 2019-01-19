Самое популярное яйцо в сети опубликовало новое фото
13:40, 19 января 2019Курьёзы
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Меньше, чем за сутки публикация набрала 4,5 миллиона лайков.
Самое популярное яйцо в Instagram / фото instagram.com/world_record_egg/
Самое популярное яйцо Интернета, которое стало рекордсменном по колличеству лайков в Instagram, опубликовало новое фото.
Свежий снимок почти ничем не отличается от предыдущего, кроме одной маленькой детали - трещины сверху.
В комментариях прогнозируют, что вскоре из яйца что-то вылупится.
Не прошло и суток с момента публикации фото, как оно уже набрало более 4,5 миллионов лайков.
Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram. Оно набрало почти 50 миллионов "сердечек", обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.
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