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Самое популярное яйцо в сети опубликовало новое фото

13:40, 19 января 2019
Курьёзы
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Самое популярное яйцо в Instagram / фото instagram.com/world_record_egg/

Свежий снимок почти ничем не отличается от предыдущего, кроме одной маленькой детали - трещины сверху.

В комментариях прогнозируют, что вскоре из яйца что-то вылупится.

Не прошло и суток с момента публикации фото, как оно уже набрало более 4,5 миллионов лайков.

Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram. Оно набрало почти 50 миллионов "сердечек", обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.

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Теги: #Инстаграм#яйца