Самое популярное яйцо в сети опубликовало новое фото

Меньше, чем за сутки публикация набрала 4,5 миллиона лайков.

Самое популярное яйцо Интернета, которое стало рекордсменном по колличеству лайков в Instagram, опубликовало новое фото.

Свежий снимок почти ничем не отличается от предыдущего, кроме одной маленькой детали - трещины сверху.

В комментариях прогнозируют, что вскоре из яйца что-то вылупится.

Не прошло и суток с момента публикации фото, как оно уже набрало более 4,5 миллионов лайков.

Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram. Оно набрало почти 50 миллионов "сердечек", обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.