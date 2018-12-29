Обнаженная Лобода "засветила" грудь на фото

Поклонники осыпали Лободу комплиментами и отметили, что она отлично выглядит.

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников обнаженным снимком. Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит. Читайте также"Ей лучше молчать!": под фото Лорак в Instagram разгорелись нешуточные споры Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram. "Каждый художник пишет свое полотно", - подписала снимок Лобода. Поклонники осыпали Лободу комплиментами и отметили, что она отлично выглядит. Как сообщал УНИАН, стало известно, во сколько обойдется выступление Пугачевой в Новый год.

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