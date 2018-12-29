Обнаженная Лобода "засветила" грудь на фото
17:00, 29 декабря 2018Общество
947 0
Поклонники осыпали Лободу комплиментами и отметили, что она отлично выглядит.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников обнаженным снимком. Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит.
Читайте также"Ей лучше молчать!": под фото Лорак в Instagram разгорелись нешуточные споры
Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.
"Каждый художник пишет свое полотно", - подписала снимок Лобода.
Поклонники осыпали Лободу комплиментами и отметили, что она отлично выглядит.
Как сообщал УНИАН, стало известно, во сколько обойдется выступление Пугачевой в Новый год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter