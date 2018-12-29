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Обнаженная Лобода "засветила" грудь на фото

17:00, 29 декабря 2018
Общество
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Instagram Светлана Лобода

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Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

"Каждый художник пишет свое полотно", - подписала снимок Лобода.

Поклонники осыпали Лободу комплиментами и отметили,  что она отлично выглядит.

Как сообщал УНИАН, стало известно, во сколько обойдется выступление Пугачевой в Новый год.

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Теги: #Светлана Лобода