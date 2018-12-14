Взлохматил сотрудницу: глава Еврокомиссии не перестает удивлять своим поведением (видео)

Инцидент произошел на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из сотрудниц перед саммитом лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Соответствующее видео разместило издание The Sun.

Сначала он взъерошил волосы одной из встречавших его сотрудниц, после чего погладил по руке еще одну женщину, которая поздоровалась с ним.

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Инцидент произошел на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.

Напомним, несколько месяцев ранее Юнкер уже попадал в центр внимания из-за своего странного поведения. Так, в октябре Юнкер спародировал танец британского премьера Терезы Мэй. Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй.

Летом глава Европейской комиссии якобы пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже появилась информация, что политик не был пьян, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.