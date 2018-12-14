В Калифорнии спасли мужчину, который застрял в дымоходе (видео)

Достали его всего засаленного и с вывернутым плечом.

Почти, как Санта Клаус, только без подарков. В Калифорнии из дымохода спасали мужчину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тот застрял в вентиляционной трубе, что вела на кухню китайского ресторана. В камине мужчина провел два дня.

Достали его всего засаленного и с вывернутым плечом. Сейчас мужчина в больнице.

Как он попал в дымоход и с какой целью пока не известно. Полицейские шутят: это точно не Санта Клаус и мужчину подозревают в попытке ограбления заведения.