В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов (видео)

В зоопарке китайского города Харбин праздничную атмосферу создают пингвины, передает ТСН. Чтобы напомнить посетителям о самых ожидаемых праздниках в году, тамошних птиц нарядили в костюмы Санта Клаусов.

Такой наряд изрядно развеселил посетителей, но больше всего перевоплощению обрадовались дети. Они поиграли с маленькими копиями Санты и остались довольны, что теперь в нарядных одежках пингвинам совсем не холодно.

Как сообщал УНИАН, из Франкфурта-на-Майне в Николаевский зоопарк доехал гривастый волк. Эти уникальные хищники, родом из Аргентины, находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. Новоприбывшего волка зовут Клаус, ему два года. В рамках европейской программы сохранения редких видов животных Украине его передали бесплатно. В Николаеве он будет ждать свою пару.