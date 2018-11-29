На Сумщине мужчина пересмотрел телевизор и сообщил в полицию о нападении России (видео)

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Мужчина насмотрелся телевизор, после чего заявил о нападении России.

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Как говорится в сюжете ТСН, на Сумщине на линию 102 поступило сообщение о запланированном прорыве границы спецназовцами РФ. За несколько часов полицейские разыскали и задержали звонившего.

42-летний житель Шосткинского района признался, что смотрел парламентский телеканал "Рада", от негативных новостей у него не выдержали нервы и он изрядно напился.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

«Ну пьяный был! Шо тут такого?», – сказал в свое оправдание мужчина.