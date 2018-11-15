В США пьяный енот напугал местных жителей и загремел в полицию

Оказалось, что енот наелся забродивших яблок и страдает от опьянения.

В американском городе Милтон полиция задержала пьяного енота.

Об этом сообщает WSAZ.

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Полицейские отправилась на поиски енота после обращений взволнованных местных жителей, которые обратили внимание на его странное поведение и опасались, что оно вызвано бешенством. Оказалось, что енот наелся забродивших яблок и страдает от опьянения.

Соседи помогли полицейским изловить зверька, которому дали кличку Даллас. Позднее их отвезли в лес и отпустили.

Как сообщал УНИАН, в сети следят за "войной" пушистиков, которых не пускают в музей.