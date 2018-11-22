В Венеции 5-летнего мальчика оштрафовали за слишком быструю езду на самокате

Сумма штрафа составила 66 евро 88 центов

В итальянской Венеции на площади Сан-Марко полицейские оштрафовали 5-летнего мальчика за превышение скорости езды на элекросамокате.

Как сообщает ANSA, сумма штрафа составила 66 эвро 88 центов. Это дело вызвало большой резонанс в соцсетях. Пользователи Facebook отметили, что это чрезмерная санкция по отношению к маленькому ребенку.

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На сторону мальчика встала и представительница опозиционной Демократической партии Моника Самбо, которая назвала штраф абсурдным.

"Площадь Сан-Марко не должна стать парком развлечений, но какой вред может причинить пятилетний мальчик?", - сказала она.

Отец мальчика сказал, что подаст апелляцию.

Издание отмечает, что катание на самокатах и роликах с недавних пор запрещено законами Венеции.

Как сообщал УНИАН, в Германии тинейджер получил права и лишился их через 49 минут.