В Грузии пес остановил футбольный матч и начал играть на поле со спортсменами (видео)

Вывести собаку за пределы поля смог лишь игрок "Торпедо Кутаиси" Давид Хурцилава.

В грузинском городе Гори матч Национальной футбольной лиги пришлось временно остановить из-за выбежавшего на поле бездомного пса.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что собака начала играть с футболистами. Покидать поле пес не хотел и даже чуть не укусил стюардов, которые пытались схватить его.

Вывести собаку за пределы поля смог лишь игрок "Торпедо Кутаиси" Давид Хурцилава. Он, играясь с собакой, отошел в сторону трибун.

В июне сообщалось, что в Австралии кенгуру выбежал на поле перед началом второго тайма одного из матчей австралийской лиги между клубами "Белконнен Юнайтед" и "Канберра".