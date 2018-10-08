В Грузии пес остановил футбольный матч и начал играть на поле со спортсменами (видео)
18:17, 08 октября 2018Курьёзы
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Вывести собаку за пределы поля смог лишь игрок "Торпедо Кутаиси" Давид Хурцилава.
В Грузии собака выбежала на поле, чтобы поиграть с футболистами / Скриншот, ТСН
В грузинском городе Гори матч Национальной футбольной лиги пришлось временно остановить из-за выбежавшего на поле бездомного пса.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что собака начала играть с футболистами. Покидать поле пес не хотел и даже чуть не укусил стюардов, которые пытались схватить его.
Вывести собаку за пределы поля смог лишь игрок "Торпедо Кутаиси" Давид Хурцилава. Он, играясь с собакой, отошел в сторону трибун.
В июне сообщалось, что в Австралии кенгуру выбежал на поле перед началом второго тайма одного из матчей австралийской лиги между клубами "Белконнен Юнайтед" и "Канберра".
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