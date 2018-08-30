На Тернопольщине будут судить женатого мужчину за подделку паспорта ради свадьбы с другой

Мужчина взял паспорт своего друга и просто переклеил в нем фото, а потом использовал поддельный документ при подаче заявления о браке с тернополянкой.

На Тернопольщине будут судить мужчину, который подделал паспорт, чтобы жениться на еще одной женщине, не разводясь с предыдущей женой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что житель соседней области взял у друга паспорт, не указав цели его использования. Вклеив в него свое фото, он использовал поддельный документ при подаче заявления о браке с тернополянкой и при регистрации самого брака в ноябре 2016 года.

Через некоторое время, когда женщина решила расстаться с мужем, оказалось, что она фактически замужем не за своим мужем, а за его другом, который тоже не подозревал, что уже в браке. Мотивы своего поступка мошенник объяснил, что женился, не расторгнув предыдущий брак.

Расследование в уголовном производстве по ч.4 ст.358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа) завершено. Вчера Тернопольской местной прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении мужчины, который подделал документ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе задержали нетрезвого 38-летнего водителя, который всю жизнь ездил без прав.