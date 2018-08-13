В Индии агрессивная обезьяна взяла в заложники ребенка: в "переговорах" не помогали даже вкусности (видео)

Агрессивному животному предлагали еду, однако на вкусности похитительница не искушалась.

В одном из индийских поселений обезьяна украла ребенка, видео инцидента попало в Сеть.

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Как говорится в сюжете ТСН, животное крепко сжимало заложника, вырваться из лап ребенок самостоятельно не мог. К заложнику обезьяна не подпускала никого и дубасила всех вокруг. Во время противостояния получил повреждения и ребенок – на видео видно синяки на его теле.

Агрессивному животному предлагали еду, но на вкусности похитительница не искушалась. Впрочем, когда обезьяна отвлеклась, ребенка удалось освободить.