В Индии агрессивная обезьяна взяла в заложники ребенка: в "переговорах" не помогали даже вкусности (видео)
12:33, 13 августа 2018Курьёзы
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Агрессивному животному предлагали еду, однако на вкусности похитительница не искушалась.
Когда обезьяна отвлеклась, ребенка удалось освободить / скриншот видео ТСН
В одном из индийских поселений обезьяна украла ребенка, видео инцидента попало в Сеть.
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Как говорится в сюжете ТСН, животное крепко сжимало заложника, вырваться из лап ребенок самостоятельно не мог. К заложнику обезьяна не подпускала никого и дубасила всех вокруг. Во время противостояния получил повреждения и ребенок – на видео видно синяки на его теле.
Агрессивному животному предлагали еду, но на вкусности похитительница не искушалась. Впрочем, когда обезьяна отвлеклась, ребенка удалось освободить.
В индийском поселении обезьяна украла ребенка
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