Обезьяна устроила "снегопад" из перьев и "взорвала" сеть (видео)
14:04, 07 июня 2018Курьёзы
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Работникам зоопарка пришлось усердно поработать, чтобы устранить последствия развлечений обезьянки.
Сеть подорвало видео, на котором обезьяна разорвала одеяло и играла перьями
Обезьяна из американского зоопарка устроила себе снегопад из перьев.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
На видео, опубликованном зверинцем, видно, как орангутанг разрывает одеяло и разбрасывает вокруг перья. 9-летняя самка сильно радуется искусственному снегопаду. За считанные секунды перьями были засыпаны и вольер, и сама обезьяна. Работникам зоопарка пришлось усердно поработать, чтобы устранить последствия развлечений обезьянки.
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