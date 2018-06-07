Обезьяна устроила "снегопад" из перьев и "взорвала" сеть (видео)

14:04, 07 июня 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео, опубликованном зверинцем, видно, как орангутанг разрывает одеяло и разбрасывает вокруг перья. 9-летняя самка сильно радуется искусственному снегопаду. За считанные секунды перьями были засыпаны и вольер, и сама обезьяна. Работникам зоопарка пришлось усердно поработать, чтобы устранить последствия развлечений обезьянки.

Как сообщал УНИАН, утка устроила в Москве неравный бой с таксистом.

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Теги: #курьезы#обезьяна