Google начал показывать изображение Трампа по запросу "idiot"

Британцы накануне визита Трампа в Великобританию вернули в музыкальные чарты песню "American Idiot" группы Green Day.

Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос idiot она выдавала изображение президента США Дональда Трампа.

Об этом написали большинство британских и американских СМИ и благодаря этому Google начал выдавать изображение Трампа в случае поиска по слову idiot, передает ТСН.

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Фото американского президента начали появляться по этому запросу после того, как британцы накануне визита Трампа в Великобританию вернули в музыкальные чарты песню "American Idiot" группы Green Day. После этого пользователи Reddit устроили свой флешмоб – они начали публиковать изображения Трампа с подписью idiot.

Об этом написали большинство СМИ, благодаря чему Google начал индексировать изображения Трампа из новостей наверх страницы. Таким образом, теперь в случае поиска по слову idiot поисковая система выдает фотографии американского президента.

Как известно, интернет покоряет видео, на котором белки достают еду из кормушки в форме головы президента США Дональда Трампа.