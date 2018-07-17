Белка с "головой" Трампа рассмешила сеть (видео)

На записи белки пытаются достать пищу из кормушки в форме головы Дональда Трампа.

Интернет покоряет видео, на котором белки достают еду из кормушки в форме головы президента США Дональда Трампа.

Читайте такжеВ Лондоне белка и голуби устроили настоящее побоище за еду (фоторепортаж)

Сначала одна из зверушек залезает в кормушку, чтобы достать вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая позже приобщается к процессу.

В конце концов животные получают вожделенную еду. Видео получило огромную популярность на YouTube.

Ранее в ходе футбольного матча белка выбежала на поле. Животное преодолело большую дистанцию, прежде чем остановиться от испуга и усталости.