Белка с "головой" Трампа рассмешила сеть (видео)

10:57, 17 июля 2018
Курьёзы
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Сначала одна из зверушек залезает в кормушку, чтобы достать вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая позже приобщается к процессу.

В конце концов животные получают вожделенную еду. Видео получило огромную популярность на YouTube.

Ранее в ходе футбольного матча белка выбежала на поле. Животное преодолело большую дистанцию, прежде чем остановиться от испуга и усталости.

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Теги: #Трамп#белка