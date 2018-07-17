Белка с "головой" Трампа рассмешила сеть (видео)
10:57, 17 июля 2018Курьёзы
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На записи белки пытаются достать пищу из кормушки в форме головы Дональда Трампа.
Интернет покоряет видео, на котором белки достают еду из кормушки в форме головы Трампа
Интернет покоряет видео, на котором белки достают еду из кормушки в форме головы президента США Дональда Трампа.
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Сначала одна из зверушек залезает в кормушку, чтобы достать вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая позже приобщается к процессу.
В конце концов животные получают вожделенную еду. Видео получило огромную популярность на YouTube.
Ранее в ходе футбольного матча белка выбежала на поле. Животное преодолело большую дистанцию, прежде чем остановиться от испуга и усталости.
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