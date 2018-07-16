В Донецке продают яйца из Казахстана - соцсети (фото)
16:20, 16 июля 2018Курьёзы
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Товар из Казахстана заметили на ж/д рынке Донецка.
Яйца из Казахстана продают в Донецке / фото twitter.com/rjpthjuz
В оккупированном Донецке в продаже появились яйца из Казахстана.
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Соответствующие фото публикуют пользователи Twitter. "На ж/д рынке продаются яйца из Казахстана. С надписью "Халал. Яйца"! Из Казахстана! В Донецке. Теперь я видела все", - говорится в сообщении hochu#domoy.
"Вокруг города одни птицефабрики, а яйца из Казахстана", "Как их в такую жару довезли?", - сетуют в комментариях под фото.
Ранее в одном из магазинов оккупированного Луганска обнаружили апельсины с забавным ценником. Сам товар называется "Апельсины Египет", однако на ценнике указано, что они "сделаны в "ЛНР".
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