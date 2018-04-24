"Сделано в "ЛНР": в сети смеются со странного фото из магазина в Луганске

Как указывает информация на ценнике, товар "Апельсины Египет" был сделан в "ЛНР".

В одном из магазинов оккупированного Луганска обнаружили апельсины с забавным ценником. Сам товар называется "Апельсины Египет", однако на ценнике указано, что они "сделаны в "ЛНР".

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Снимок опубликовал пользователь с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)"‏ на странице в Twitter.

Комментаторов такое несоответствие сильно рассмешило. "Египетские терриконы знаете? Тоже Луганск", "Садовники Египта попросили помощь у экспертов "ЛНР" в выращивании апельсинов", "Вопрос о том,кто построил пирамиды снят", "После изнурительного плаванья Каир и его окрестности прибились к родной гавани", - пишут они в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее РосТВ выдало кадры обстрела Луганска за атаку на Сирию.