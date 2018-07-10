"Домагай Вида, Огнен Вукович": Ляшко оконфузился в Раде, говоря о скандале вокруг хорватских футболистов (видео)

Ляшко назвал футболистов "Домагай Вида, Огнен Вукович" вместо "Домагой Вида, Огнен Вукоевич".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Раде призвал парламентариев поддержать футболистов Виду и Вукоевича, выступивших в поддержку Украины.

Ляшко, правда, допустил ошибки, называя имена и фамилии футболистов. Как можно услышать в опубликованном на YouTube-канале видео телеканала ZIK, он назвал их "Домагай Вида, Огнен Вукович" вместо "Домагой Вида, Огнен Вукоевич".

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"Вы видели скандал с хорватскими футболистами, который на ровном месте делают, за то, что они посвятили свою победу нашей стране, которая борется против агрессии. Давайте мы сегодня всем залом поддержим Домагай Вида, Огнен Вукович, которого, кстати, на 15 тысяч долларов оштрафовали за то, что сказал "Слава Украине!". Ребята, мы желаем вам победы в полуфинале, мы желаем команде хорватов выйти в финал. Слава Украине! Слава Хорватии!", – сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над сборной России в 1/4 чемпионата мира по футболу 2018 года в российском городе Сочи Вида вместе с Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с поздравлением Украины. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.