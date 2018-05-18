Янни или Лорел: Трамп услышал третий вариант в звуковой иллюзии (видео)

Трамп услышал на записи слово "covfefe".

Уже несколько дней пользователи соцсетей ломают голову над звуковой иллюзией, в которой одни слышат Лорел, а другие - Янни (или Йенни). В Белом доме решили поинтересоваться, что слышат на аудиозаписи сотрудники администрации президента.

Видео с ответами сотрудников опубликовали в Twitter Белого дома.

Так, дочь Трампа Иванка, которая является советником президента США, отчетливо слышит на записи Лорел, а вот вице-президент Майк Пенс спрашивает: "Кто такой Йенни?".

В конце видео появляется Дональд Трамп, который говорит, что слышит на записи "covfefe".

Таким образом американский президент напомнил о своём прошлогоднем твите, который стал мемом в интернете.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово "covfefe".

Вся Америка пыталась расшифровать, что означает загадочное слово. Публикация породила массу шуток в сети.