Янни или Лорел: Трамп услышал третий вариант в звуковой иллюзии (видео)
Уже несколько дней пользователи соцсетей ломают голову над звуковой иллюзией, в которой одни слышат Лорел, а другие - Янни (или Йенни). В Белом доме решили поинтересоваться, что слышат на аудиозаписи сотрудники администрации президента.
Видео с ответами сотрудников опубликовали в Twitter Белого дома.
Так, дочь Трампа Иванка, которая является советником президента США, отчетливо слышит на записи Лорел, а вот вице-президент Майк Пенс спрашивает: "Кто такой Йенни?".
В конце видео появляется Дональд Трамп, который говорит, что слышит на записи "covfefe".
#Laurel? #Yanny? Or... pic.twitter.com/5hth07SdGY— The White House (@WhiteHouse) May 17, 2018
Таким образом американский президент напомнил о своём прошлогоднем твите, который стал мемом в интернете.
Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово "covfefe".
Вся Америка пыталась расшифровать, что означает загадочное слово. Публикация породила массу шуток в сети.