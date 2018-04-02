Китаец воровал значки с Мерседесов ради лайков

За одну ночь житель города Юнкан в провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки, заснял это на видео и выложил в интернет.

Китайца арестовали за воровство значков с автомобилей марки Mercedes.

Как сообщает издание South China Morning Post, он делал это ради одобрения в социальных сетях.

За одну ночь житель города Юнкан в провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки, заснял это на видео и выложил в интернет. На следующее утро в полицию города поступило множество жалоб от владельцев автомобилей Mercedes. Полицейские смогли выследить вора, обнаружили значки у него в квартире и задержали.

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Задержанный объяснил полицейским, что подобные ролики очень популярны на одном из видео-ресурсов. 25-летний блогер надеялся, что выложив его, он привлечет новых подписчиков на свой канал и наберет лайков.

Мнения пользователей насчет его поступка разделились. Одни комментаторы обвинили во всем «тлетворное влияние интернета, обнажающее худшие стороны человеческой природы», другие же отметили, что блогер должен отвечать за свои поступки и «слепо не повторять увиденное на мониторе».