Забыл родной язык: с Януковичем на пресс-конференции произошел конфуз (видео)
12:43, 02 марта 2018Курьёзы
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Вопрос, заданный на украинском языке, для Януковича попросили перевести на русский.
Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS
Кажется, беглый президент Украины Виктор Янукович начинает забывать украинский язык. На сегодняшней пресс-конференции вопрос журналистки, заданный на украинском, для Януковича попросили перевести на русский.
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Журналистка одного из украинских телеканалов спросила экс-президента Украины на украинском языке о том, за чей счет он живет в России, уточнив нужно ли ей переводить вопрос на русский. Ведущий пресс-конференции попросил ее все-таки перевести вопрос.
Кроме того, когда адвокат Януковича стал давать свои комментарии на украинском языке, ведущий также прервал его и попросил перейти на русский.
См. видео с 1:27:00
Как сообщал УНИАН, Янукович заявил, что живет в России за счет своей семьи.
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