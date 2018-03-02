Забыл родной язык: с Януковичем на пресс-конференции произошел конфуз (видео)

Вопрос, заданный на украинском языке, для Януковича попросили перевести на русский.

Кажется, беглый президент Украины Виктор Янукович начинает забывать украинский язык. На сегодняшней пресс-конференции вопрос журналистки, заданный на украинском, для Януковича попросили перевести на русский.

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Журналистка одного из украинских телеканалов спросила экс-президента Украины на украинском языке о том, за чей счет он живет в России, уточнив нужно ли ей переводить вопрос на русский. Ведущий пресс-конференции попросил ее все-таки перевести вопрос.

Кроме того, когда адвокат Януковича стал давать свои комментарии на украинском языке, ведущий также прервал его и попросил перейти на русский.

См. видео с 1:27:00

Как сообщал УНИАН, Янукович заявил, что живет в России за счет своей семьи.