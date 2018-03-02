"Мне никто не завидует сегодня": Янукович заявил, что живет в России за счет своей семьи

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ему сейчас «очень тяжело» и «больно».

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал понять, что живет в России за счет средств своей семьи.

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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос журналистки о том, на какие деньги он живет последние 4 года в России.

«А за счет чего я живу? У меня есть семья, есть сын. Достаточно молодой и здоровый человек. Я живу с семьей. Как говорят, не считайте чужие деньги…», – заявил он.

При этом он сказал, что отсутствие его денег в банках мира является «доказанным».

«Я вам скажу, мне никто не завидует сегодня… Но факт, что никаких денег Януковича ни в одном банке мира нет, уже доказан…», – заявил он.

«Не было никаких денег. И их нет», – добавил он.

Также Янукович отметил, что ему сейчас «очень тяжело» и «больно». «Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно», – сказал он.