"Ненастоящие, как грудь Меланьи": американцы в соцсетях высмеивают супер-ракеты Путина

10:49, 02 марта 2018
Курьёзы
3304
Владимир Путин / Reuters

Посольство России в Вашингтоне попросило в Twitter придумать название для нового российского оружия. Пользователи соцсетей сразу стали соревноваться в остроумии, придумывая название для очередной "супер-ракеты" Путина.

Пользователь Дуглас Хиггинс предложил назвать ракеты "Грудь Меланьи". "Потому что они такие же ненастоящие",  - пояснил он.

Другой пользователь предложил назвать ракету «Трамп». «Он оранжевый, принадлежит вам и разрушает все, с чем контактирует», - пояснил он.

Читайте также"Путин собрался аннексировать Юпитер": в соцсетях смеются над супер-ракетами президента РФ

Многие пользователи восприняли новость о новом вооружении с недоверием. Они считают, что информация о новейшем вооружении - fake news - и предложили названия: «большой блеф», «остановите вранье» и «лживое лицо».

Как сообщал УНИАН, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #российские ракеты#ракеты Путина