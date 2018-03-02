"Ненастоящие, как грудь Меланьи": американцы в соцсетях высмеивают супер-ракеты Путина

Посольство России в Вашингтоне попросило в Twitter придумать название для нового российского оружия. Американцы предложили названия "Грудь Меланьи" и "Большой блеф".

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят произведенные в Днепре советские ракеты "Воевода".

Посольство России в Вашингтоне попросило в Twitter придумать название для нового российского оружия. Пользователи соцсетей сразу стали соревноваться в остроумии, придумывая название для очередной "супер-ракеты" Путина.

“Melania’s Breasts.”



Because they’re just as fake. — Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) March 1, 2018

Пользователь Дуглас Хиггинс предложил назвать ракеты "Грудь Меланьи". "Потому что они такие же ненастоящие", - пояснил он.

Другой пользователь предложил назвать ракету «Трамп». «Он оранжевый, принадлежит вам и разрушает все, с чем контактирует», - пояснил он.

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Многие пользователи восприняли новость о новом вооружении с недоверием. Они считают, что информация о новейшем вооружении - fake news - и предложили названия: «большой блеф», «остановите вранье» и «лживое лицо».

Как сообщал УНИАН, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.