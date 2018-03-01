"Пришлось спрыснуть дедушку холодной водой": Собчак прокомментировала скандал с Жириновским (видео)

По словам Собчак, Жириновского специально держат на любых выборах президента РФ "как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость".

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала конфликт на дебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии", - говорится в ее сообщении в Facebook.

Читайте такжеОблитый водой Жириновский стал мемом (фото, видео)По ее мнению, произошедшее выглядело грустно, а лидер ЛДПР - клоун и хам.

"Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость", - заявила Собчак.

Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой".

Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.