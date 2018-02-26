"Обезьяна в галстуке": главарь "ДНР" сменил образ (фото)

Аброськин назвал террориста Захарченко "обезьяной в галстуке".

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко сменил имидж. Теперь он вместо тельняшки носит рубашку с галстуком.

Читайте также"Переделать русских в украинцев-янычар": Захарченко выдал новый перл об УкраинеОб этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Пропаганда в Зазеркалье остается без изменений. На всех первых страницах "изданий", как всегда, "отец народа Захарченко", но хочу отметить, что этот недолидер сменил тельняшку на галстук. Видимо, услышал мою критику, потому что в реальной жизни он не имеет никакого отношения к любому подразделению Вооруженных Сил", - написал он.

"Даю следующий совет этой "обезьяне в галстуке" - в ближайший время ему нужно присоединиться к своему брату по разуму Плотницкому для тесного "обмена опытом", - добавил Аброськин.

Ранее террорист Захарченко рассказал о новой разработке "ученых" ДНР: изобретен способ укладывать асфальт в лужи.