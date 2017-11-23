Захарченко рассказал о новой разработке "ученых" ДНР: изобретен способ укладывать асфальт в лужи

Ученые Донбасской академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) придумали технологию строительства дорог при "любых погодных условиях". Об этом сообщил руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, как передает один из ресурсов боевиков.

Читайте такжеИсчезающие дороги: вместе со снегом в Украине сошел асфальт (видео)«У нас уже есть новые технологии, которые позволяют укладывать дороги при любой погоде, в том числе при дожде и снеге. Это — разработка наших ученых из ДонНАСА, и мы вам ее скоро продемонстрируем. Это будет маленькая сенсация», — рассказал Захарченко.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко утверждал, что в 2014 году встречался с инопланетянами и получил их технологии.