Бизон сунул голову в окно автомобиля: пассажир не растерялся и нашел контакт с животным (видео)

Видео, на котором бизон забавно пытается найти в салоне автомобиля хотя бы какую-то еду, появилось в сети.

Контакт с дикой природой все еще может закончиться для любого человека, стоит сделать лишь один неосторожный шаг. Но также это может быть незабываемый опыт.

Об этом пишет 24 канал.

Видео, на котором бизон забавно пытается найти в салоне автомобиля хотя бы какую-то еду, красноречиво называется: "Мой друг прислал мне это видео с бизоном без какого-либо контекста".