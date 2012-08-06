Крымский боксер обеспечил себе медаль на Олимпиаде

11:37, 06 августа 2012
Крым
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Усик вышел в полуфинал

Житель Крыма Александр Усик в четвертьфинальном боксерском поединке в весовой категории 91 кг на Олимпиаде в Лондоне со счетом 17:13 обыграл россиянина Артура Бетербиева и прошел в полуфинал, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

По регламенту соревнований Усик уже получил, как минимум, бронзовую медаль, отмечается в сообщении.

 

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