Крымский боксер обеспечил себе медаль на Олимпиаде

Житель Крыма Александр Усик в четвертьфинальном боксерском поединке в весовой категории 91 кг на Олимпиаде в Лондоне со счетом 17:13 обыграл россиянина Артура Бетербиева и прошел в полуфинал, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

По регламенту соревнований Усик уже получил, как минимум, бронзовую медаль, отмечается в сообщении.