Крымский боксер обеспечил себе медаль на Олимпиаде
11:37, 06 августа 2012Крым
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Усик вышел в полуфинал
Житель Крыма Александр Усик в четвертьфинальном боксерском поединке в весовой категории 91 кг на Олимпиаде в Лондоне со счетом 17:13 обыграл россиянина Артура Бетербиева и прошел в полуфинал, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
По регламенту соревнований Усик уже получил, как минимум, бронзовую медаль, отмечается в сообщении.
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