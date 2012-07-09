Жители затопленного Крымска: вода шла высотой в несколько метров

Жители города Крымска Краснодарского края, который пострадал из-за разрушительного наводнения, рассказали, что вода пришла, когда они спали, и буквально в считанные минуты затопила дома. Сирена сработала в 4.30, но ее было плохо слышно.

Очевидцы отмечают, что до наводнения, которое началось в ночь на 7 июля, примерно с середины дня шел дождь.

"Прибывала вода с бешеной скоростью. Мои родственники, которые живут в частном доме, успели взять только документы, даже деньги не захватили", - рассказала РИА Новости пожилая жительница Крымска Мария Александровна.

По ее словам, ее сестре с мужем-ветераном войны пришлось спасаться из заполняющегося водой частного дома на крыше.

Другой житель Крымска, Борис Хвостиков, убежден, что такого количества жертв можно было бы избежать, если бы качественно сработала система оповещения населения.

По его словам, сирена сработала в 04.30, однако услышать ее сквозь сон было непросто.

"Одна из причин такой катастрофы - это отсутствие системы оповещения населения. Раньше в домах висели динамики, радиоприемники. Сейчас их нет, и система гражданской обороны и оповещения не сработала", - считает собеседник.

Как говорит мужчина, по городу прошла волна высотой в несколько метров.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Следственному комитету проверить, как сработало оповещение в ночь наводнения и как действовали ответственные за это чиновники.

Паводок, произошедший, по официальным данным, из-за ливневых дождей, затопил три города (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и четыре поселка (Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и Кабардинка), где были затоплены более 5 тысяч жилых домов, в которых проживает 26 тысяч 475 человек. Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По последним данным оперативного штаба при МВД РФ, жертвами разгула стихии стали 144 человека. За медицинской помощью обратились 320 человек (в том числе 48 детей), были госпитализированы 104 человека. Информацию о пропавших без вести ведомства не приводят. МЧС сообщает о 12 тысячах 71 пострадавшем.