Мандат экс-спикера получит его однопартиец

Избирательная комиссия Крыма признала кандидата от Партии регионов, председателя Ленинской райгосадминистрации Валерия Степанова победителем промежуточных выборов Верховного совета Крыма в одномандатном мажоритарном округе №39 в Ленинском районе полуострова.

Выборы прошли 1 июля. Избирком назначил их в мае в связи со вступлением в силу приговора суда Запорожья по делу крымского депутата, экс-спикера парламента республики Анатолия Гриценко (Партия регионов).

Явка на выборах составила 40,9%, проголосовали 10,1 тыс. человек.

Степанова поддержали 58,9% избирателей, пришедших на участки.

Кроме кандидата от ПР, за мандат боролись представители 4 политсил - "Батькивщины", Компартии, Партии зеленых и партии "Союз".

Гриценко, задержанный в январе 2011 года по подозрению в отчуждении земли в бытность председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.), вышел из-под стражи 20 марта 2012-го. Суд признал его виновным в превышении служебных полномочий при распоряжении землями совхоза "Азовский" и назначил наказание в виде двух лет тюрьмы, от которого освободил с испытательным сроком два года.

Гриценко занимал должность спикера Крыма дважды: в 1996-1998 и 2006-2010 годах.