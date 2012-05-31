Морпехи готовятся к атаке

Полевой выход роты морской пехоты проходит в Крыму. Идет подготовка к оценке на взаимосовместимость с лучшими боевыми подразделениями стран мира, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

Оценивать военных будут во время международных украинско-американских учений “Си Бриз-2012”.

Командир десантно-штурмового отделения старший сержант Сергей Руденко доволен подготовкой: "Силы взводов роты захватили объект “Альфа”. Отработаны другие боевые задания. Успешно. Команды даются по-английски".

1 июня на полигоне Старого Крыма пройдет атака противника, стрельбы, действия в составе миротворческого контингента, маскировки морпехов. Военные приглашают журналистов и обещают драйв и хорошую "картинку".