Частные инвестиции в турсезон в Крыму выросли почти вдвое

Частные инвестиции в подготовку инфраструктуры Крыма к началу туристического сезона в 2012 году возросли на 49% по сравнению с 2011 годом - до 1 млрд гривен, сообщил министр курортов и туризма автономии Александр Лиев на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В 2011 году в подготовку инфраструктуры к курортному сезону частный бизнес вложил 670 миллионов гривен, в курортный сезон 2012 года, в подготовку бизнес официально вложил более миллиарда гривен», - сказал он.

По словам Лиева, развитию инвестирования в отрасль, способствовала, в частности, трехлетняя программа реформирования и развития санаторно-курортного и туристического комплекса республики Крым, принятая Советом министров автономии в 2011 году стоимостью 270 млн гривен.

Лиев отметил также, что эффективность программы будет определяться не увеличением количества туристов, а ростом поступлений в бюджет от отрасли. «Мы ожидаем увеличения доли туризма в общей экономике с 6% до 15% и увеличения прямого дохода от туризма в 4 раза за три года», - сказал министр.