Экс-мэр, раздерибанившая землю на 80 миллионов, избежала тюрьмы

Городской суд Алушты приговорил к четырем годам тюрьмы, но освободил от отбывания наказания в связи с окончанием сроков давности бывшего председателя южнобережного поселка Гаспра Елену Тетеру, которая обвинялась в незаконном изъятии у трех санаториев сети «Укрпрофздравница» 33 гектаров земли стоимостью более 78 млн гривен.

Прокуратура Крыма не довольна приговором и готовит апелляцию, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, руководитель поселка подделала решение сессии, на основании которого санатории «Парус», «Украина» и «Ясная поляна» лишились права пользования частью своей земли.

«Суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности, однако освободил ее от наказания в связи с окончанием сроков давности. В связи с несоответствием назначенного наказания тяжести преступления прокуратура готовит апелляцию на приговор», - говорится в пресс-релизе.

Тетера, которая руководила Гаспрой в 2002-2006 годах, была задержана осенью 2010 года.