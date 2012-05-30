"АэроСвит” начинает регулярные полеты из Симферополя в Петербург

Компания ”АэроСвит - Украинские авиалинии” с 1 июня начинает собственные полеты по маршруту Симферополь - Санкт-Петербург, сообщила ее пресс-служба.

В течение месяца авиаперевозчик увеличит частотность рейсов на линии с 4 до 5 в неделю.

Продолжительность перелета составит примерно три часа.

На линии будут использоваться самолеты Boeing 737.

Новый маршрут ориентирован на обслуживание, прежде всего, туристических потоков из северо-западного региона России на популярные среди россиян курорты Крыма.

Кроме того, в период летнего сезона 2012 года ”АэроСвит” планирует начать рейсы из Симферополя в Ереван и Екатеринбургом.

Компания ”АэроСвит - Украинские Авиалинии” создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту ”Борисполь”. Сейчас обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

”АэроСвит” оперирует флотом в составе 27 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.