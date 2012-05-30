В Крыму стартовал фестиваль "Динамо" - детям Украины"

Всеукраинский фестиваль "Динамо" - детям Украины", приуроченный к международному дню защиты детей, открылся на центральном стадионе в Феодосии, сообщила пресс-служба крымского правительства.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1997-1998 годов рождения из 27 команд всех регионов Украины.

Участники фестиваля проведут спортивные игры и эстафеты, интеллектуальные викторины по истории „динамовского” и Олимпийского движения, мастер-классы по видам спорта, экскурсии.

"Это мероприятие приурочено ко дню защиты детей и является знаковым событием. Я желаю всем вам успехов и новых побед", - обратился председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев к участникам соревнований.

Фестиваль, целью которого является приобщения молодежи к активным занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни, воспитания патриотизма, продлится до 31 мая.