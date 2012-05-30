Торговцам амфетамином дали 4-10 лет тюрьмы
11:48, 30 мая 2012Крым
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Орудовали в Евпатории и Саках
Евпаторийский городской суд приговорил пятерых членов группировки, которые занимались наркосбытом на западе Крыма, к 4-10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Прокуратура полностью доказала вину жителей Евпатории и Сак в незаконном распространении наркотических веществ на территории этих городов. В целом доказаны 14 эпизодов сбыта амфетамина", - говорится в пресс-релизе.
Организатору преступной группы назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, остальные участники банды проведут в заключении от 9 до 4 лет.
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