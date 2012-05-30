Крымские военные получат 5 БТРов

Шесть машин БТР-80, отремонтированных на Николаевском ремонтно-механичном заводе, пополнят ряды Вооруженных сил Украины. Пять из них получит батальон морской пехоты ВМС, дислоцированный в Феодосии, одна боевая машина поступит в разведывательный батальон 8-го армейского корпуса Сухопутных войск в Новоград-Волынском, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

Боевые машины прошли капремонт.

"На заводе 29 мая состоялась церемония передачи в военные части шести БТР-80. Остальные 11 бронетранспортеров в рамках государственного оборонного заказа будут отремонтированы на предприятии и переданы в войска в ближайшие месяцы", - говорится в пресс-релизе.