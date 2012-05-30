Родители не контролируют детей в интернете (опрос)

Каждый второй ребенок утверждает, что родители не контролируют просмотр им передач по телевизору или действия в интернете, говорится в результатах социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости».

«Каждый второй опрошенный отметил, что родители редко или никогда не контролируют, что именно ребенок смотрит по телевизору, компьютеру, DVD и т. п. Особенно среди тех, кому 16-17 лет - почти каждый второй опрошенный утверждает, что эта его деятельность находится вне границ родительского контроля. Треть 10–13-летних детей отметила, что их родители не знают, что они смотрят по телевизору или делают на компьютере, в интернете», - говорит уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

По его словам, согласно данным опроса, вне родительского контроля остается и активность ребенка в интернете - 40% респондентов указали, что родители абсолютно не контролируют их действия в сети.

Соцопрос проведен с 15 по 30 апреля, опрошены 4083 детей - ученики 5–11-х классов общеобразовательных школ, студенты 1-го, 2-го курсов производственно-технических учебных заведений и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16-17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу уполномоченного президента по правам ребенка при технической поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.