Украину зальют дожди

Средняя температура в Украине в ближайшие дни составит 13-18 градусов тепла, на юге и востоке - 25-30 градусов. 16-17 мая пройдут дожди с грозами, местами с градом и шквальными порывами ветра, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида на пресс-конференции в понедельник.

Сложная ситуация ожидается в Карпатах, там прогнозируется выпадение 40-80 миллиметров осадков, это выше месячной нормы мая. Не исключены дождевые паводки на реках Днестр и Тисса. Опасность грозит также Львовской, Черновицкой и Закарпатской областям.

«На протяжении ближайшей недели будет низкая температура, с 16 мая следует ожидать определенное ухудшение погодных условий, но этот процесс будет медленным», - сказал Кульбида.

Во второй половине мая погодные условия будут носить преимущественно циклонный характер.