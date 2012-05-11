Крым собрал 2 миллиарда гривен налогов

Налогоплательщики за четыре месяца этого года пополнили местные бюджеты Крыма на 1 млрд 215 млн гривен. Поступления увеличились на 17% по сравнении с прошлогодним показателем, или на 170 млн гривен, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

В государственный бюджет Украины в январе-апреле поступило 966 млн гривен. Дополнительно собрано 259 млн гривен. Темп роста к соответствующему периоду 2011 года составил 137%.

В общем с начала года налогоплательщики уплатили в сводный бюджет Крыма 2 млрд 181 млн гривен. Это на 429 млн гривен, или на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.