У вице-премьера Крыма умерла мать

Заместитель председателя Совета министров Крыма 58-летний Азиз Абдуллаев потерял мать. Крымское правительство выражает соболезнование вице-премьеру.

"Совет министров Автономной республики Крым выражает глубокие соболезнования заместителю председателя Совмина Азизу Абдуллаеву в связи с невосполнимой утратой - смертью матери Нурие ханум. Силы и мужества Вам, Азиз Рефатович, в этом жизненном испытании", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства республики.

Абдуллаев работает вице-премьером Крыма с сентября 2005 года.