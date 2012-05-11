В субботу в Украине до +33°

Кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду ожидаются во второй половине дня 12 мая в западных областях Украины. Ветер слабый, днем в западной части северо-западный, 5-10 м/с, сообщил гидрометцентр.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 33°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°

В Киевской области осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°.