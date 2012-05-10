Пьяный водитель перевернул легковушку в Крыму: 4 раненых
10:47, 10 мая 2012Крым
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Авария на западе полуострова
Четыре человека получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Машиной управлял пьяный водитель, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления ГАИ.
Авария произошла ночью 8 мая.
Житель Симферополя, управлявший легковушкой марки "Киа", выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание машимны.
Пьяный шофер получил многочисленные ушибы, перелом голени и черепно-мозговую травму, пассажир-симферополец, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - множество ушибов. Кроме того, ушибы "заработали" две молодые женщины - жительницы Сакского района.
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