Пьяный водитель перевернул легковушку в Крыму: 4 раненых

Четыре человека получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Машиной управлял пьяный водитель, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла ночью 8 мая.

Житель Симферополя, управлявший легковушкой марки "Киа", выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание машимны.

Пьяный шофер получил многочисленные ушибы, перелом голени и черепно-мозговую травму, пассажир-симферополец, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - множество ушибов. Кроме того, ушибы "заработали" две молодые женщины - жительницы Сакского района.